Tumore mammella, Brunetto (Lega): "Esteso a 74 anni screening gratuito"

"Regione Liguria ha esteso l’offerta gratuita da parte del Servizio sanitario regionale (SSR) dello screening del tumore alla mammella alle donne dai 50 fino ai 74 anni, mentre prima questo tipo di diagnosi precoce era offerta soltanto per le donne dai 50 ai 69 anni". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"Si tratta di un altro passo avanti della nostra sanità e un traguardo per cui mi ero molto impegnato in Regione Liguria. E’ importante portare avanti e realizzare ulteriori iniziative per sensibilizzare la cittadinanza relativamente alla patologia del tumore al seno metastatico. In tal senso, nell'aprile scorso avevo anche presentato un’interrogazione".

"Ricordo che ogni anno, in Italia, vengono diagnosticati 14mila nuovi casi e sono 37mila le donne che purtroppo convivono con questa malattia incurabile. Regione Liguria, prima in Europa, nel luglio 2020 ha approvato la legge che istituisce la Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico", conclude Brunetto.