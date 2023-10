Finale 2024, Andrea Guzzi verso una candidatura civica: "Progetto ampio e condiviso per una città che vuole crescere"

"In questi ultimi 9 anni sono convinto che son stati fatti importanti e significativi passi avanti nel cogliere opportunità di sviluppo - aggiunge Guzzi - È stato impostato un grande lavoro di Marketing territoriale, di promozione del territorio con numeri di presenze turistiche che dimostrano il successo del brand Finale Ligure. La Città sa affrontare le differenti emergenze sociali e fornisce servizi e supporto a centinaia di persone in difficoltà con una preziosa rete volontaristica coordinata e supportata dal Comune. Il piano di riqualificazione urbanistica e di opere pubbliche ha visto ingenti finanziamenti comunali e sovracomunali inaugurando un periodo di cantieri cittadini senza precedenti, tutti con il preciso scopo di rilanciare l’immagine della Città. Ma non basta. Occorre una marcia in più".