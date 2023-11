Maltempo: ancora piogge nel weekend, poi tregua ad inizio settimana

Ultima perturbazione tra sabato e domenica, poi il tempo concederà una tregua ad inizio settimana prossima. Temperature in linea con il periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 3 novembre

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più su levante ligure con precipitazioni sparse, anche temporalesche in serata. Qualche breve nevicata sui rilievi valdostani al confine con la Francia sempre in serata. Temperature massime in rialzo e comprese tra 15 e 18°C. Venti forti di Foehn sui crinali alpini in mattinata, con raffiche che potranno raggiungere le pedemontane. Sul resto delle pianure deboli variabili. Su Liguria raffiche occidentali o libeccio su coste più meridionali di ponente e levante, in calo dal pomeriggio.

Sabato 4 novembre

Al mattino sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata. Prime precipitazioni, nevose fino ai 1200 m, su Alpi e Valle d'Aosta. Poi su Liguria, in particolare levante Ligure dove saranno ancora forti e ci saranno ancora accumuli importanti, e in serata piogge deboli o moderate un po' su tutte le aree di pianura. Miglioramento a partire da ovest in nottata. Temperature minime in calo per via del cielo più sereno, con valori compresi tra 2 e 6°C sulle pianure, con possibili prime brinate nelle zone più in ombra e riparate. valori tra 6 e 10°C sulle coste. Massime in calo e comprese tra 10 e 14°C su pianure, fino 16/18°C sulle coste liguri. Venti in generale deboli variabili in pianura. Forti venti di libeccio sulla Liguria e sul crinale appenninico.

Da domenica 5 novembre

Miglioramento generale del tempo su pianure e Liguria. Residue precipitazioni su crinali alpini di confine a causa di correnti occidentali piuttosto insistenti che causeranno anche forti venti di Foehn almeno fino a lunedì notte. Le temperature saranno in temporaneo rialzo domenica per poi ritornare su valori in linea con il periodo.

