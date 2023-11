"Pianeta Azzurro", aperitivo con la scienza a Spotorno

Organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, in collaborazione con il comune di Spotorno, questo incontro promette di condurre il pubblico in un affascinante viaggio tra la biodiversità marina e l'impatto dell'attività umana sui fondali del Golfo dell'Isola e dell'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi.

Tuttavia, non si parlerà solo di bellezza e meraviglia marina. Gli esperti affronteranno anche l'importante questione del "marine litter", l'inquinamento causato dai rifiuti marini, che rappresenta una minaccia crescente per gli ecosistemi marini in tutto il mondo. Questo argomento sensibilizzerà il pubblico sull'urgente necessità di proteggere i nostri oceani e le creature che li abitano.

L'assessore del comune di Spotorno, Gian Luca Giudice, con delega all'educazione ambientale, e Lorenzo Genta, con delega all'ecosistema marino, saranno presenti all'evento per sottolineare l'importanza di iniziative come questa: "L’iniziativa, rivolta alla cittadinanza, rappresenta la conclusione di un articolato percorso sviluppato nell’ambito di Puliamo il Mondo. Fa infatti seguito a due appuntamenti squisitamente rivolti all'Istituto Comprensivo, uno di attività manuale di pulizia della spiaggia in località Serra a Spotorno e l'altro didattico che si è svolto al Parco Monticello. Abbiamo così voluto coinvolgere diversi target per veicolare messaggi virtuosi a tutta la comunità, dagli alunni agli adulti”.