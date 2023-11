Vaccarezza a ruota libera contro il Pd: "Dopo 10 anni di sanità con Burlando-Montaldo i 'compagni' dovrebbero chiedere scusa ai liguri"

"Giovedì, nella notte di Halloween, il Partito Democratico di Pietra Ligure ha emesso un comunicato stampa riguardante la sanità. L'obiettivo del comunicato sembrava essere rivolto a me, criticando il fatto che, secondo loro, non difendo l'ospedale Santa Corona. Essi enfatizzano la necessità di un maggiore impegno da parte di tutti per la difesa dell'ospedale. Devo ammettere di essere sorpreso; non ero nemmeno a conoscenza dell'esistenza di un Partito Democratico a Pietra Ligure". A portare la stoccata, tramite un video pubblicato su Facebook, è Angelo Vaccarezza, capogruppo della lista Toti in Regione Liguria. "Se fossero stati presenti nelle piazze durante le battaglie che abbiamo affrontato qualche anno fa, quando la Giunta di Burlando e Montaldo ha fatto scelte discutibili senza motivazioni economiche sulla deaziendalizzazione del Santa Corona, ne sarei stato al corrente. Abbiamo poi contestato queste decisioni, vincendo un ricorso al TAR. Invece, il Partito Democratico è rimasto silente, permettendo l'inizio dello smantellamento dell'ospedale pietrese".

"Ma la questione principale non è il loro disaccordo con me, anzi, in un certo senso quasi mi lusinga. Ciò che mi preoccupa è la loro mancanza di coerenza sul tema sanitario. Se andiamo a Ponente, a Albenga, troviamo il sindaco e esponente del Pd, Riccardo Tomatis: ha scritto una lettera suggerendo il trasferimento del pronto soccorso di Santa Corona ad Albenga. Tuttavia, quando questa lettera è diventata pubblica, il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, che stimo molto, lo ha contattato chiedendogli spiegazioni. In risposta, Tomatis ha inviato una seconda lettera con un messaggio differente, ma il danno era già stato fatto. Così in Regione sono arrivate due lettere diverse che dicono cose differenti", prosegue Vaccarezza.

"In Val Bormida, Fulvio Briano, rappresentante del Pd, sempre esposto sui giornali, ha promosso da sindaco una delibera comunale a Cairo per declassare il DEA di II livello dell'ospedale Santa Corona e portarlo alla fine delle sue eccellenze. A Savona, invece, sono i 'campioni del mondo': creano problemi sulla sanità sapendo che il problema non c'è; hanno riempito le piazze per chiedere il mantenimento del punto nascite sapendo benissimo che rimane al San Paolo".