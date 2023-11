Albenga, è arrivato il freddo: via all’attivazione anticipata dei caloriferi

Le temperature sono scese notevolmente e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis firma l’ordinanza per anticipare il periodo di attivazione degli impianti termici.

Viste le condizioni atmosferiche per le quali le temperature nelle prime ore del mattino e della sera si abbassano notevolmente e che la tendenza previsionale indica per le prossime settimane un abbassamento delle temperature, il sindaco ha anticipato quindi il periodo di attivazione degli impianti termici presenti sul territorio comunale per cinque ore giornaliere dall’8 al 14 novembre.

Dal 15 novembre al 31 marzo, potranno invece rimanere accesi per 10 ore al giorno.