Boissano, la Parrocchia S. Maria Maddalena a rischio crollo: il sindaco Devincenzi ne ordina la chiusura

La Parrocchia S. Maria Maddalena di Boissano è a rischio crollo e il sindaco Paola Devincenzi ha firmato un'ordinanza per chiuderla al pubblico fino a che non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

In seguito ad un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco è stata constatata, secondo quanto si legge nel provvedimento firmato dalla prima cittadina, "la rottura della struttura in legno del tetto ed in particolare della trave di colmo con conseguente cedimento dei travetti laterali, distacco di tegole con contestuali infiltrazioni di acqua all’interno dell’immobile; inoltre all’interno della chiesa sono state notate fessurazioni sul soffitto in adiacenza a delle notevoli infiltrazioni d’acqua notate da fiorescenze sulla volta stessa".