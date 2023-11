Sentenza Corte dei Conti e lavori pubblici: nuova assemblea pubblica a Carcare

Il comune di Carcare organizza una nuova assemblea pubblica dopo quella dello scorso mese di giugno. La riunione si terrà giovedì 16 novembre, alle ore 20, presso il centro polifunzionale, sopra la bocciofila.

Durante la serata saranno trattati due punti di grande importanza per la comunità carcarese: la sentenza emessa dalla Corte dei Conti, in merito al disavanzo finanziario degli anni 2020 e 2021, e lo stato di avanzamento dei lavori pubblici in corso sul territorio comunale.

L'assemblea pubblica rappresenta una preziosa opportunità per instaurare un dialogo aperto tra l'amministrazione Mirri e i cittadini. All'incontro prenderanno parte, per eventuali domande, i funzionari del comune.