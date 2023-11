Savona, sarà una tensostruttura la copertura dei campi da bocce di via Famagosta. La giunta approva il nuovo progetto

La bocciofila di via Famagosta avrà la copertura di tre degli otto campi da gioco con una struttura geodetica. Nel 2020 la Regione aveva stanziato le risorse del Fondo strategico regionale per la copertura di parte dei campi da gioco (sono 8 in tutto i campi esistenti) e relativo riscaldamento.

La Federazione Italiana Bocce aveva inviato al Comune un progetto preliminare-definitivo che prevedeva la copertura con una struttura prefabbricata in cemento armato e il comune aveva messo a bilancio 306.000 euro. Nel 2022 era stata affidata la progettazione esecutiva ma erano sorti vari problemi.

In fase di progettazione esecutiva era stato infatti riscontrato un notevole aumento dei costi dei materiali, problemi relativi all'accessibilità all’area di cantiere, al rispetto della normativa in materia di strutture (sismica), di risparmio energetico, resistenza antincendio oltre ai problemi di trasporto delle strutture prefabbricate.

Di fronte ad un progetto non più economicamente sostenibile è stato così deciso di realizzare una struttura geodetica lasciando lo spazio necessario per una eventuale installazione, in futuro, di gradinate per l'apertura al pubblico. Il costo complessivo è salito a 321.000 euro e verrà integrato con risorse del Comune.