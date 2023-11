Una tre giorni all'insegna del futuro a Savona: al Priamar, tra incontri e convegni, apre i battenti l'OrientaRagazzi

Expo scuole, incontri, relazioni, numeri del nostro territorio e aspettative dei ragazzi, la formazione per il corpo insegnanti e il mondo della scuola e degli educatori per un orientamento che duri 365 giorni.

Tutto questo e altro accoglieranno, da oggi 8 novembre e fino a venerdì 10, giovani studenti, insegnanti e genitori a "OrientaRagazzi 2023", la tre giorni rinnovata da nuove collaborazioni, apertasi ufficialmente nella mattinata odierna alla Fortezza del Priamar e pensata con l'intento di aiutare i giovani nella delicata scelta del percorso più idoneo per il proprio futuro.

Il taglio del nastro di stamani ha aperto un’edizione rinnovata, che raddoppia le opportunità: a novembre il momento dedicato alla scoperta delle opportunità formative, a dicembre ci sarà invece un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo del lavoro.

Il progetto è del Comune di Savona, con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con OrientaMenti (progetto di Regione Liguria) oltre ad altri enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Savona, Alfa Liguria, Università di Genova, Unione degli Industriali e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Nel pomeriggio odierno intanto, dalle ore 14.30 alle ore 18 nella Sala Sibilla della Fortezza, tornerà, dopo il grande successo della prima edizione, il convegno "Orientamento è Futuro": l’incontro sarà dedicato agli strumenti orientativi per i giovani con importanti relatori ed esperti del settore per supportare i docenti nella riforma del sistema di orientamento che vede in questo anno scolastico la sua prima applicazione. Da un lato verrà fornito un quadro sulla percezione dei giovani e delle famiglie nei confronti del futuro e della scuola, dall'altro gli esperti che interverranno racconteranno i bisogni di orientamento di studenti, famiglie e personale scolastico con uno sguardo europeo.

Nella giornata di domani, giovedì 9 novembre, dalle 8.30 alle 12 confermata la giornata dedicata ai percorsi post diploma con la presentazione dell’Università di Genova e dei percorsi ITS Academy.

Venerdì 10 novembre, invece, altro incontro mattutino dal titolo "Giovani protagonisti del proprio futuro": una mattinata dedicata al protagonismo giovanile organizzata in collaborazione con Agenzia Italiana per la Gioventù, Eurodesk Italy, Servizio Civile Regionale e il Tavolo dei Giovani del Comune di Savona con testimonial d'eccezione Fabio Incorvaia e Vanni Oddera.

Cuore della tre giorni sarà lo spazio espositivo concepito come momento di incontro e conoscenza: i ragazzi delle classi terze degli istituti secondari di primo grado che si preparano a scegliere troveranno presso il Palazzo del Commissario tutti gli istituti superiori e i percorsi formativi della provincia.

IL PROGRAMMA

Spazio espositivo al Palazzo del Commissario:

mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 novembre: 9.00-12.00 per le classi e 15.00-18.00 ad ingresso libero per i ragazzi con le famiglie;

Convegni e seminari:

'Orientamento è futuro' : 8 novembre ore 14.30-18.00, Sala Sibilla – per dirigenti scolastici, docenti, educatori, enti e istituzioni, studenti dei licei Scienze Umane (ISCRIZIONI QUI);

: 8 novembre ore 14.30-18.00, Sala Sibilla – per dirigenti scolastici, docenti, educatori, enti e istituzioni, studenti dei licei Scienze Umane (ISCRIZIONI QUI); 'Scopri l'università e gli ITS' : 9 novembre ore 8-12.30, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale (ISCRIZIONI A CURA DEL DOCENTE)

: 9 novembre ore 8-12.30, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale (ISCRIZIONI A CURA DEL DOCENTE) 'Giovani protagonisti del proprio futuro': 10 novembre ore 8.30-13.00, Sala Sibilla – per studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi di formazione professionale (ISCRIZIONI A CURA DEL DOCENTE)

Agli eventi del giorno 9 e 10, per gli studenti partecipanti, verrà rilasciato attestato valido per riconoscimento di ore PCTO