A 20 anni dalla strage di Nassiriya, Finale si stringe nel ricordo di Daniele Ghione (FOTO)

Nei giorni in cui il Medioriente è tornato al centro delle crisi geopolitiche internazionali, l'Italia e Finale Ligure non lasciano passare d'attualità il ricordo delle vittime della strage di Nassiriya.

Negli omonimi giardini di fronte all'omonima caserma si è infatti tenuta la consueta cerimonia di ricordo, molto sentita come sempre, in suo ricordo. Immancabile la presenza dei genitori, della vedova e i parenti del finalese insignito della Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero come chiarissimo esempio di eletta abnegazione ed incondizionata dedizione al dovere.