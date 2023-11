Finale, via al piano asfalti con due appalti per 650mila euro complessivi: si comincia con Marina

Nuovo cantiere in arrivo dalla settimana che comincerà lunedì 13 novembre a Finale Ligure, da dove partirà un impegno di complessivi 650mila euro che l'Amministrazione Frascherelli ha stanziato in due distinti appalti rivolti però entrambi alle riasfaltature delle vie cittadine.

Si partirà da via Concezione, segnatamente dal tratto che dalla caserma della Guardia di Finanza giunge all'intersezione con via Bolla; una volta terminati i lavori in questa sorta di anello della circolazione viaria, la strada parallela al lungomare sarà chiusa al transito dei veicoli da lunedì 20 novembre, sia su via Concezione da via Bolla che su via San Pietro, per eseguire l'asfaltatura e la successiva segnaletica.

"Per la prima settimana circa si lavorerà lasciando inalterata la viabilità in modo da non creare disagi su via Saccone, via Unità d'Italia e via Mameli, così come il parcamento per le vie, ad eccezione della parte sulla quale si andrà effettivamente a operare - puntualizza il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Dopodiché quel tratto resterà percorribile e ci concentreremo sul resto delle vie per circa due settimane: il tempo necessario anche per eseguire la posa della segnaletica orizzontale che verrà eseguita appena possibile, nonostante la prassi richieda diverso tempo post asfaltatura, per garantire la sicurezza evitando situazioni stile 'far west' in un tratto delicato".

L'obbiettivo in questo caso è comunque le lavorazioni entro la prima settimana di dicembre, prima della festa della Concezione. Nel mentre il mercato settimanale del giovedì è stato cancellato per i prossimi due appuntamenti di giovedì 16 e 23 novembre per essere poi recuperate le giornate successivamente.

"Da tempo stiamo ragionando alla sistemazione di tale zona davvero molto martoriata: il centro di Marina merita il massimo del decoro", aggiunge Guzzi.

Per evitare ulteriori danneggiamenti all'asfalto posato più di recente nelle settimane scorse si è anche intervenuti sui sottoservizi: "In collaborazione con il Consorzio di Depurazione delle Acque Savonese nelle scorse settimane abbiamo lavorato alla sistemazione dei pozzetti fognari e alla manutenzione di un tratto compromesso - continua il vicesindaco - In particolare all'altezza dell'Hotel Gambone dove si presentavano diverse depressioni e cedimenti".

Una volta terminato il tratto a mare, le lavorazioni di questo lotto da 300mila euro si sposteranno, stavolta però in orario notturno, sulla via Aurelia tra l'ex stabilimento Piaggio e la rotonda della stazione ferroviaria ma anche in alcuni punti di via Brunenghi, nella parte non interessata al momento dagli scavi archeologici.

Già pronto e appaltato anche un secondo lotto da circa 350 mila euro che andrà a toccare diverse zone di tutta la città con tre asfaltature abbastanza estese. "Queste lavorazioni toccheranno diversi rioni e sono state pensate nell'ottica di soddisfare alcune richieste, esigenze e problematiche segnalateci da tempo - conclude Guzzi -Saranno avviate tra fine 2023 e inizio 2024".