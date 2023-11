A Savona incontri multidisciplinari sul tema della nascita

Gli incontri avranno luogo a cadenza mensile dalle 18 alle 20 nella sede in via Loreto Vecchia 4. Insieme ad una ginecologa e ad un'ostetrica mercoledì 15 novembre si parlerà del "Tempo dell'attesa", mercoledì 13 dicembre de "L'esperienza del parto", martedì 23 gennaio la psicologa psicoterapeuta tratterà il tema "È nato, come ci sentiamo?", martedì 27 febbraio "Rientro a casa... prendersi cura del bambino" con una pediatra e consulente in allattamento IBCLC e babywearing, martedì 26 marzo la psicologa psicoterapeuta spiegherà come "Non rinunciare a essere coppia".