Legino, al Ruffinengo l'ultimo commosso saluto a mister Donni Donati

Un ultimo commosso saluto in mezzo al suo Legino e ai bambini del settore giovanile.

Quei piccoli calciatori che per una trentina d'anni ha cresciuto, insegnandogli i fondamentali e i valori che vanno al di là del calcio.

Lo stadio Ruffinengo si è stretto questo pomeriggio per rendere omaggio a mister Dionigio Donati scomparso all'età di 99 anni.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Paolo in Corso Tardy&Benech a Savona e la salma poi è stata accolta nell'impianto sportivo leginese.

Donni, così era chiamato da tutti, è stato il mister di riferimento per un trentennio della società sportiva leginese e il settore giovanile neroverde allenando in passato per tanto tempo anche i giovani del Savona.

Non era presente l'attaccante savonese della Roma Stephan El Shaarawy in ritiro con la Nazionale Italiana, ma proprio ieri il 31enne ha voluto ricordare sui social con un video del loro ultimo incontro il suo maestro di calcio e di vita.