I colori ritrovati negli affreschi di Salea

Domenica 19 novembre in occasione della Giornate Europee del Patrimonio si svolgerà a Salea (Albenga) “I colori ritrovati”, un evento frutto della collaborazione della Diocesi di Albenga-Imperia e di Formae Lucis con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona.

Sarà un pomeriggio dedicato alla scoperta e all’approfondimento degli affreschi recentemente riscoperti nell’oratorio di San Giacomo e Filippo con visite guidate a cura di Francesca de Cupis, funzionario storico dell'arte, e Martina Avogadro, funzionario restauratore conservatore della Sovrintendenza.

Negli scorsi mesi l’Oratorio di Salea è stata interessato da lavori di analisi e successiva descialbatura delle pareti che hanno permesso di riportare alla luce ampie porzioni di affreschi databili agli inizi del Cinquecento e di scuola ligure, il cui studio è in via di approfondimento, ma che sorprendono per il loro eccezionale stato di conservazione e per la compattezza cromatica conservata nel tempo.

Orari delle visite previste per domenica 19 novembre: prima visita 15:00 - 16:00, seconda visita 16:00 - 17:00. Ogni turno potrà accogliere fino a un massimo di 20 persone. La prenotazione è obbligatoria (con indicazione dell’orario di visita): è possibile ricevere informazioni e prenotarsi via mail all’indirizzo museodiocesanodiocesialbengaimperia.it o al numero di telefono 3478085811.