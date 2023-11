Trasporto treni: megaritardi e l'ennesima disavventura

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione: "Ieri l'ennesima disavventura con il trasporto pubblico dei treni - scrive un lettore - Un mega-ritardo per un guasto sulla linea Genova-Ventimiglia, 130 minuti di media per ogni treno".

"Nella stazione di Sampierdarena non si poteva manco salire sui convogli che arrivavano perché troppo pieni. Oggi sciopero, nel weekend tratto chiuso per lavori sulla linea. Bisognerà fare l'accoppiata treno più bus, se quest'ultimo sarà in orario (mai) e se sarà possibile salire. Durante il primo weekend di lavori siamo rimasti tre ore a Cogoleto ad aspettare il bus sostitutivo".

"Sono più di 20 anni che pago abbonamenti mensili e annuali, spendendo davvero molti soldi. Il servizio è sempre peggiorato. Il mio è solo uno sfogo e sono consapevole che non cambierà mai niente, purtroppo. Chissà se un giorno ci sarà un piccolissimo miglioramento nel trasporto dei treni. Penso sia il peggio in Italia. Nessun Governo ha mai messo mano, seriamente, per risolvere questo problema".

Andrea da Genova