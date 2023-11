"Cambiamo il futuro: caccia ai rifiuti marini", tre eventi a Borghetto, Loano e Finale

Prosegue la campagna informativa sul Marine litter, avviata quest’estate, a cura del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che quest’anno prevede un focus tematico sul tema imballaggi, prendono il via, da lunedì 20 novembre, una serie di incontri didattici che permetteranno a ragazzi e bambini di mettersi alla prova in modo divertente sul tema del marine litter, scoprendo curiosità per ridurre l’utilizzo di plastica monouso.

L’attività sarà il punto di partenza per una riflessione riguardo le emergenze esistenti al fine di intraprendere buone pratiche quotidiane. Il Marine litter è la dispersione in mare di oggetti costruiti ed utilizzati quotidianamente dall’uomo e poi abbandonati o persi; il contrasto al Marine litter è connesso con la salvaguardia e conservazione dell’ambiente marino e con la riduzione del consumo di plastica.

L’iniziativa coinvolge tre diverse realtà dei comuni di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure e Loano: lunedì 20 novembre alle ore 16.10 incontro con il Centro Ragazzi Kaleidos di Borghetto Santo Spirito; venerdì 24 novembre alle ore 10 incontro con la scuola secondaria di primo grado “Mazzini-Ramella” di Loano; sabato 26 novembre alle ore 14.45 incontro con il Centro per la Cultura Ludica 0-99 “GiOcaRe” di Finale Ligure. In questa occasione verrà realizzata anche un’azione di pulizia della spiaggia. Ogni partecipante riceverà un piccolo gadget ecologico.

L'evento diffuso è realizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con i Comuni di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure e Loano e con la collaborazione del Centro Ragazzi Kaleidos, della Ludoteca Comunale “I treni a Vapore”, dell'Istituto Comprensivo Loano Boissano e di SAT, nell'ambito del progetto finanziato da Regione Liguria per la realizzazione di attività volte alla promozione del recupero dei rifiuti e riduzione del consumo di plastica, di attività di contrasto al marine litter e alla promozione dell'economia circolare. Le iniziative sono realizzate in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.