Carne sintetica, Gradi (+Europa): "L'aggressione si commenta da sola. Lo squadrismo è duro a morire"

"Lo squadrismo è duro a morire! L’aggressione fisica e verbale ai danni dei deputati di +Europa, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, ieri, davanti a Montecitorio, si commenta da sola". Cosi commenta Mauro Gradi, coordinatore commissariale +Europa Liguria e membro della Segreteria Nazionale + E).

"Tutti devono essere in condizione di manifestare pacificamente le proprie opinioni, anche su un tema delicato e divisivo come la carne coltivata, impropriamente chiamata anche “sintetica”, ma che “sintetica” non è, essendo carne animale (da cellule dell’animale) coltivata in laboratorio".

"Il no della Camera alla carne coltivata è la certificazione della natura conservatrice e illiberale di questa Destra. Perchè negare la libertà di scegliere tra la carne tradizionale (da macelleria) e la carne coltivata (da laboratorio)? Non si tratta di sostituire ma di aggiungere una possibilità di alimentazione, sana ed economica, in un paese libero di un’Unione Europea favorevole a tale novità alimentare", conclude Gradi.