Regione: in arrivo ulteriori 14,3 milioni di euro per le imprese dei cinque poli di ricerca e innovazione liguri

In arrivo ulteriori 14,3 milioni di euro per le imprese dei cinque poli di ricerca e innovazione liguri. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, in merito al rifinanziamento del bando da 25 milioni di euro, attuativo dell’azione 1.1.1 del PR Fesr 2021-2027, approvato in giunta.



“Un impegno economico complessivo che supera i 39,3 milioni di euro e che consentirà a tutti i 69 progetti di ricerca e sviluppo, accolti positivamente da Filse, di ricevere il co-finanziamento regionale. Un nuovo sforzo, in continuità con quanto fatto in questi anni, che potrebbe generare sul territorio investimenti per oltre 78 milioni di euro – spiega l’assessore Piana – Il rifinanziamento dimostra l’attenzione regionale nei riguardi di un settore come quello tecnologico che è proprio della nostra tradizione e su cui continueremo a investire".



Si ricorda che l’agevolazione regionale è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto tra il 25% e il 70% dell’investimento, per progetti in ricerca e sviluppo di durata non superiore ai 18 mesi e compresi tra i 400 mila e i 2 milioni di euro.



In particolare, sono stati ammessi a co-finanziamento regionale: 14 imprese del Polo DLTM, con una richiesta di agevolazione complessiva superiore agli 8,5 milioni di euro (investimenti per 16,2 milioni di euro); 13 imprese del Polo Salute e Scienza della Vita, per un importo richiesto di circa 7 milioni di euro (investimenti per 13 milioni di euro); 12 imprese del Polo Transit, con 6,6 milioni richiesti (investimenti per 12,7 milioni di euro); 18 imprese del Polo Sosia, a fronte di un contributo superiore ai 10,8 milioni di euro (investimenti per 20,3 milioni di euro) e 12 imprese del Polo EASS, per un importo agevolativo richiesto di quasi 6,2 milioni di euro (investimenti per 11,8 milioni di euro).