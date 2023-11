Savona, i no vax colpiscono anche il Campus universitario: imbrattato il muraglione d'ingresso (FOTO)

Ritornano le scritte novax a Savona. Questa volta ad essere colpito è stato il campus universitario di via Magliotto.

"Vax=Miocardite. Ai giovani tolgono le vite" e "L'Agenda 2030 è una truffa, informatevi e lottate per il vostro futuro". Queste le frasi impresse sulla parte dello storico muraglione dell'ex caserma Bligny proprio all'entrata dell'università savonese.

Negli ultimi anni mostrando contrarietà alla vaccinazione contro il Coronavirus si sono susseguiti gli imbrattamenti nel comune capoluogo: dal muro che porta all'ospedale San Paolo con un attacco contro medici e infermieri, passando per la sede dell'Ordine dei Medici, il Palacrociere, l'istituto Ferraris-Pancaldo e in via Chiavella.