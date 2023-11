“Giovani & Politica”: dall’Associazione Giovani Alassio un evento per coinvolgere le nuove generazioni

“Giovani & Politica - Le nuove generazioni sono lontane dal dibattito pubblico?”: è il tema messo al centro di un incontro che si terrà venerdì 24 novembre alle 21 a Palazzo Morteo, nella sede dall’Associazione Giovani Alassio (Aga).

A discuterne Edoardo Verda, capogruppo dell’opposizione comunale di Imperia, Franco Astengo, politologo presso l’Università di Genova, e Paolo Spalla, presidente del Consiglio comunale di Laigueglia. Modera Pietro Gianetti, presidente di Aga.

“Era nei nostri obiettivi già da tempo, l’idea di portare avanti eventi culturali per coinvolgere i giovani, in primis, ma anche i meno giovani – spiega Gianetti -. Vogliamo porre l’accento sul fatto che i giovani, un po’ per loro responsabilità, un po’ a causa del sistema politico e degli “adulti”, sono quasi completamente lontani dalla politica”.

“Non è che la politica spaventi i giovani - prosegue Gianetti -, ma mancano le opportunità per inserirsi e non sono invogliati a prestare questo servizio per la comunità. Io e tutto il direttivo Aga riteniamo che la politica debba essere un servizio e non un modo per alimentare interessi personali, cosa che talvolta accade. Avremo degli ospiti importanti e parleremo con dati estrapolati dalle nostre ricerche. Speriamo ci sia un confronto vivo”, conclude.

Intanto, Gianetti ha anticipato che, per i prossimi mesi, sono in programma diverse conferenze su tematiche che vanno dalla cultura, al teatro, al cinema e allo sport con giovani alassini che si stanno distinguendo, dimostrando talento e grande forza.