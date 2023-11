Occhio alle truffe online, il 6 dicembre un incontro a Varazze

La Società di Mutuo Soccorso di Castagnabuona, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Varazze, organizza per il prossimo 6 dicembre un importante evento focalizzato sul tema delle truffe online.

L'evento si svolgerà a Varazze presso la sala del cinema teatro Don Bosco di via Don Paseri, a partire dalle 20:45. Grazie alla disponibilità della Polizia Postale, il comandante e un addetto della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Savona illustreranno i pericoli legati al trading online e alle vere e proprie truffe. Gli esperti del settore, l’Ispettore dottore Francesco Lia e il Sovrintendente Capo dottore Massimo Vianello, interverranno come responsabili della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle comunicazioni di Savona.

L'evento segna la conclusione, per il 2023, del progetto avviato dalla Società di Mutuo Soccorso di Castagnabuona ad inizio anno, dedicato all'"alfabetizzazione" informatica e all'uso corretto della rete e dei social media. Ulteriori tre incontri sono già in fase di avanzata pianificazione per i primi mesi del 2024, coinvolgendo ragazzi delle classi quinte delle scuole Primarie e della scuola Secondaria di Varazze, insieme a una conferenza aperta ai loro genitori e nonni.

Il progetto della SMS di Castagnabuona, in corso di completamento, ha coinvolto numerosi soci interessati settimanalmente per circa tre mesi, estendendosi a tutti i cittadini grazie alla collaborazione del comune.

"Grazie alla collaborazione dei competenti addetti della Polizia Postale (Sicurezza Cibernetica), ai quali esprimo un sentito ringraziamento, tutti i cittadini avranno l'opportunità di ricevere informazioni e consigli preziosi sulle truffe e il trading online, specialmente in questo periodo pre-natalizio ad alto rischio. Gli esperti della Polizia Postale affronteranno vari temi, permettendo ai partecipanti di interagire e ottenere chiarimenti da parte degli esperti, evitando così spiacevoli sorprese. Un ringraziamento particolare ai soci della SMS di Castagnabuona per il notevole sforzo impiegato per questo importante progetto che aiuterà tutti noi a proteggerci dalle truffe online", commenta il sindaco Luigi Pierfederici.