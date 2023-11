Ceriale, uomo trovato ferito a terra da alcuni passanti: era caduto dal secondo piano

Era a terra con diverse ferite e traumi ma cosciente. Appena l'hanno ritrovato così, riverso sul marciapiede, alcuni passanti hanno quindi lanciato l'allarme chiamando il 112.

E' quanto successo nel tardo pomeriggio intorno alle 18 a Ceriale, in via Sant'Eugenio, la strada che conduce al campo sportivo "Merlo", non lontano dalla via Romana. Protagonista un uomo che, una volta stabilizzato grazie all'intervento dei sanitari della Croce Bianca di Albenga e dell'automedica, è stato trasportato d'urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

La vittima della caduta avrebbe affermato ai passanti e ai soccorritori di essere caduto dal secondo piano, pare dal terrazzo della propria abitazione, ma ancora incerta è la dinamica. Sul posto, quindi, si sono recati i carabinieri.