Panettieri derubati della cassaforte in casa a Savona: tre gli arresti

Ruba una cassaforte dopo una serie di appostamenti e sopralluoghi ma viene poi fermato e arrestato dai carabinieri a seguito di un'importante attività di indagine.

Ad essere protagonista del furto, un cittadino di nazionalità albanese, B.Z., 34 anni, che avrebbe tenuto d'occhio marito e moglie, panettieri, titolari di un'attività a Savona, riuscendo a scoprire i loro orari e intrufolandosi poi nella loro abitazione per portare via la cassaforte contenente circa 28mila euro in contanti e gioielli per un totale di circa 50mila euro.

B.Z., con precedenti per reati contro il patrimonio e furti (circa 18), dopo aver compiuto diversi sopralluoghi nel condominio della coppia ed essere stato pure immortalato dalla telecamera di un vicino, si era intrufolato nell'abitazione nella prima mattina dello scorso 5 ottobre e aveva asportato tramite l'utilizzo di alcuni attrezzi la cassaforte murata presente dietro ad un quadro dileguandosi con la stessa in spalla nascosta dentro un borsone prima dell'arrivo del panettiere che aveva smontato il turno di notte.

Ad essere stata arrestata anche A.D., 41enne parrucchiera della vittima del furto e sarebbe emerso durante le indagini che avrebbe saputo alcune informazioni utili sulle abitudini e ora della coppia.

Il compagno invece, A.S, 43enne, il giorno del furto avrebbe svolto il ruolo di "palo" controllando i movimenti dei panettieri nella loro attività.

Entrambi per altro sono in attesa di una sentenza della Corte di Cassazione in relazione alla condanna che gli è già stata inflitta per il reato di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per i quali erano stati arrestati nel 2020. A.S. ha invce una sentenza di condanna per rissa e lesioni personali ed era stato arrestato nel 2015 per furto.

I tre sono stati quindi fermati dalle forze dell'ordine lo scorso 18 novembre e il pm Elisa Milocco ha disposto per loro il trasferimento nelle case circondariali di Marassi (A.S. e B.Z) e Genova Pontedecimo (A.D.).

Ieri si è tenuta l'udienza di convalida davanti al Gip Laura De Dominicis.