“Violenza di genere: un approccio pratico per la difesa”, a Borgio Verezzi relatori la dottoressa Fiorenza Giorgi e il maresciallo Capo dei carabinieri Matteo Magra

Sabato 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l'associazione Agorà di Borgio Verezzi ha organizzato un incontro-dibattito dal titolo “Violenza di genere: un approccio pratico per la difesa” che vedrà la partecipazione della presidente della sezione penale del tribunale di Savona Fiorenza Giorgi e del Maresciallo Capo Matteo Magra della Compagnia Carabinieri di Albenga.

"L'incontro è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle donne alle giovani donne, agli amministratori, agli operatori dei servizi socio-sanitari, agli insegnanti ai genitori, alle varie e numerose associazioni presenti sul territorio e alle comunità parrocchiali - spiega Paola Pregliasco, vicepresidente dell'associazione Agorà - il convegno, al di là della retorica, vuole offrire tutte quelle informazioni pratiche, utili ad affrontare correttamente i segnali deboli e forti della violenza di genere, dalla voce degli interlocutori istituzionali: il magistrato e le forze dell'ordine".

La vicepresidente dell'associazione Agorà ha inoltre voluto ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco Renato Dacquino per la sensibilità dimostrata verso l'iniziativa e per aver concesso l'utilizzo della sala consiliare come sede dell'incontro.