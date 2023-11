Giornata del Parkinson: i medici hanno incontrato i pazienti all’Auditorium San Carlo di Albenga

Giovedì 23 novembre si è svolto all’Auditorium San Carlo di Albenga un incontro organizzato dall’ASL2 – Distretto Albenganese, il Comune di Albenga, l’Associazione In Movimento e la Fondazione Oddi, sulla malattia di Parkinson in occasione della “Giornata Nazionale del Parkinson”.

L’iniziativa ha riscosso un successo inaspettato, portando in sala più di 100 uditori che hanno partecipato in maniera attiva all’incontro, accendendo i fari sulle necessità quotidiane che famiglie o pazienti possono avere nella gestione dei malati di Parkinson. I pazienti hanno fatto tante domande.

I medici e i sanitari presenti si sono dimostrati molto disponibili e hanno risposto a tutti in maniera dettagliata e chiara. Si è compreso come sono estremamente necessari questi momenti di condivisione, nel quale ci si possa confrontare in maniera attiva, portando così anche ad abbattere le barriere di vergogna o chiusura verso l’accettazione della malattia, sentendosi parte di una realtà e di una “famiglia” allargata. All’inizio dell’evento c’è stato un momento particolarmente emozionante quando i medici, i professionisti e tutti i sanitari coinvolti nel progetto AFA Parkinson hanno fatto un applauso ai malati e ai loro parenti.

L’AFA Parkinson è iniziato ad aprile ad Albenga e coinvolge 60 malati in quattro sedi di lavoro: Albenga, Ceriale, Alassio e Andora.

A conclusione dell’incontro i pazienti e i loro famigliari hanno ringraziato i relatori per la disponibilità e professionalità:

Dott.ssa Maria Rosaria Fanello, Dirigente delle Professioni Sanitarie DSS Albenganese;

Dott. Carmelo Lentino, Fisiatra. Direttore Sostituto S.C. Recupero e Rieducazione funzionale Presidio Ospedale di Ponente Pietra Ligure - Albenga;

Dott. Tiziano Tamburini, neurologo. Dirigente Medico presso S.C. dell’Ospedale Santa Corona. Esperto di Disturbi del movimento e in particolare della malattia di Parkinson;

Dott.ssa Antonella Garnero, Fisiatra. Dirigente Medico presso il Servizio di Fisioterapia Ospedale di Albenga;

Dott.ssa Silvia Di Vita, Fisioterapista presso il Servizio di Fisioterapia Ospedale di Albenga Dott.ssa Caterina Rosso, Fisioterapista presso il Servizio di Fisioterapia Ospedale di Albenga Dott. Paolo Nunziante, Logopedista presso il Servizio di Fisioterapia Ospedale di Albenga;

Dott. Marian Mocanu, Laureato in Scienze Motorie, Esperto in esercizio fisico della Malattia di Parkinson;

Dott.ssa Patrizia Stalla , Psicopedagogista ASL2 – Distretto Albenganese.