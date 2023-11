Lutto a Pallare per la scomparsa del carabiniere Maurizio Piccardo

La comunità di Pallare e l'Arma dei carabinieri sono in lutto per la scomparsa del brigadiere Maurizio Piccardo. Aveva 52 anni. Da alcuni mesi stava lottando contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo.

Molto conosciuto in paese dove viveva con la moglie, attuale consigliere comunale, e i due figli, Piccardo era in servizio presso il Nucleo Comando della Compagnia di Cairo.

La notizia della sua scomparsa ha generato un'ondata di tristezza e commozione che si è diffusa rapidamente, trovando eco nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

I social si sono riempiti di messaggi commoventi e di cordoglio, testimonianza dell'impatto positivo che Maurizio ha avuto sulla vita di così tante persone. Era apprezzato non solo per il suo impegno lavorativo, ma soprattutto per la sua umanità e generosità.

I funerali avranno luogo mercoledì 29 novembre, alle ore 11 nella chiesa San Marco Evangelista di Pallare. Il rosario invece, stasera, martedì 28 novembre, alle ore 20 presso la suddetta parrocchia.