Sfilata solidale: il Museo della Ceramica e Sacanò Bags insieme per la rinascita di Officina 900

Dopo la devastazione subita da Officina 900, che ha distrutto attrezzature, impianti, progetti e soprattutto anni di lavoro del gruppo di amici e creativi che lo abitava, il Museo della Ceramica di Savona vuole mostrare la sua solidarietà con un evento benefico, realizzato in collaborazione con Lions Club Savona Priamar e Lions Club Photo Art Culture, fissato per sabato 9 dicembre alle ore 16.45.

L'iniziativa si svolgerà al quarto piano del museo, attualmente sede della mostra A tavola con Rochester Square, di cui Officina 900 è partner con un ruolo fondamentale nella progettualità della residenza artistica avvenuta la scorsa estate. Il laboratorio di ceramica albisolese, colpito dall'incendio dello scorso ottobre, rappresenta dal 2018 un simbolo di creatività e impegno artistico: è uno spazio creativo che ospita studi di artisti e artigiani, dove ci s’impegna attivamente e a titolo gratuito per la formazione e la crescita artistica delle nuove generazioni e nell’organizzazione di eventi culturali e sociali.

L'evento coinvolge Sacanò Bags e consiste in una sfilata di borse con inserti in ceramica, creazioni esclusive realizzate da Patrizia Zunino, in collaborazione con la stilista Ilaria Masio e le ceramiste di G.G. Arte Ceramica Pegli. Zunino è ideatrice del marchio che dal 2018 porta avanti innovazione creativa e valorizzazione della ricca eredità culturale della Liguria, creando un connubio perfetto tra passato e presente nell'ambito della moda e dell'arte. Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno gustare thè, piccola pasticceria e alcune degustazioni gentilmente offerte da Abaton, officina di idee, in costante fermento, dedicata a creare, selezionare e distribuire prodotti d’eccellenza come il Chinotto di Savona: attraverso una golosa degustazione multisensoriale i visitatori potranno scoprire i profumi, i gusti, la storia di questo piccolo grande agrume, simbolo della nostra città. Un’occasione per immergersi nell'atmosfera artistica e conviviale della mostra e del museo.

Le associazioni Lions Club Savona Priamar e Lions Club Photo Art Culture contribuiscono attivamente all'evento, rafforzando il legame tra arte, solidarietà e comunità. L'impegno dei Lions Club sottolinea l'importanza di unire forze per sostenere le iniziative benefiche locali e promuovere l'arte come veicolo di rinascita e connessione tra le persone.

La partecipazione all'evento è possibile con un contributo di 10 euro e l'intero ricavato sarà devoluto a Officina 900 per contribuire alla ripartenza di questa preziosa realtà creativa. Officina 900 ha già avviato una raccolta fondi su Go Fund Me, e questa sfilata solidale rappresenta un'ulteriore occasione per la comunità di dimostrare il suo sostegno e contribuire a ricostruire il futuro di Officina 900, mantenendo viva la passione per la ceramica di Albisola.