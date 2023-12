Nasce il progetto "CerAmicAbili": il valore civico dell'arte

La ceramica come mezzo di inclusione. E' il cuore di un programma di grande importanza civica che si concretizzerà in mostre, corsi, laboratori ed esperienze pensati per avvicinare il mondo dell'arte e quello della disabilità e che vede coinvolte le città della Baia della Ceramica (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure).

Il progetto, intitolato CerAmicAbili, si articola in una serie di iniziative sul territorio che prendono il via in vista di domenica 3 dicembre, Giornata Internazionale della Disabilità, per poi proseguire in un calendario che verrà via via messo a punto.