Savona, si riduce il numero dei banchi della fiera di Natale approvata la nuova graduatoria

Sono 26 gli ambulanti in graduatoria della Fiera di Natale che si terrà in spazi più ristretti, con la riorganizzazione in Piazza del Popolo lato monte e via Montesisto.

“A seguito della ricognizione effettuata relativa alla composizione delle Fiere istituite nel Comune di Savona- spiega Palazzo Sisto - si è ritenuto opportuno, viste le ridotte dimensioni che ha assunto la Fiera di Natale a seguito di rinunce e revoche dei titoli autorizzativo-concessori, procedere allo spostamento della medesima in area meno impattante ai fini del traffico veicolare, riorganizzando la Fiera medesima”.

L'assegnazione dei nuovi posti sarà fatta su scelta degli ambulanti in base all'anzianità di partecipazione alla Fiera in base all'aggiornamento della graduatoria. Che è stata fatta considerando i criteri di maggiore anzianità di partecipazione alla Fiera di Natale e, a parità di anzianità la maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

In caso di ulteriore parità di requisiti si procede invece al sorteggio. Il Comune convocherà gli esercenti inseriti nella graduatoria per la scelta del posteggio nella nuova sede che verrà fatta in ordine classificazione e sulla cartografia predisposta dal Settore Lavori pubblici.