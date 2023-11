Punto Nascite del Santa Corona, il Consiglio comunale di Pietra: "Riapertura nel minor tempo possibile, ma senza levarlo a Savona"

Nel dispositivo della mozione presentata dall'esponente di minoranza si leggeva: "Il Consiglio comunale di Pietra Ligure stigmatizza e deplora il nuovo, annunciato rinvio della riapertura del punto nascite, reparto ostetricia, dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ribadisce l'irrinunciabilità della riapertura dello stesso punto nascite e del relativo reparto presso l'ospedale Santa Corona, quale presidio di sicurezza sanitaria ospedaliera per le partorienti e per i nascituri di tutto il territorio del Ponente della provincia di Savona. Considera inaccettabili le accampate ragioni del nuovo rinvio, individuate nelle conseguenze di un incendio avvenuto un anno fa e nell'assunzione del personale necessario al funzionamento del reparto. Ciò in quanto in tutto questo tempo, con una dovuta solerzia, questi lamentati inconvenienti avrebbero già dovuto essere pienamente risolti. Ritiene che, da subito, in mancanza della riapertura del punto nascite a Santa Corona, debba essere trasferito il punto nascite ed il relativo reparto di ostetricia e ginecologia, oggi presso l'ospedale San Paolo di Savona, DEA di l livello, da quest'ultimo ospedale all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, DEA di ll livello, che, in quanto tale, garantisce prestazioni medico sanitarie adeguate in caso di ogni complicanza prevedibile".