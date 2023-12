Alassino d'Oro 2023, un riconoscimento nel segno della ricettività: il premio ad Antonio Marson

Sarà assegnato al manager alberghiero Antonio Marson l’Alassino d’oro 2023, la più alta onorificenza che il Comune di Alassio riconosce ai suoi cittadini più illustri.

Lo ha deliberato lo scorso 29 novembre la Commissione di valutazione per il conferimento del premio.

“Antonio Marson - si legge nelle motivazioni della sua candidatura - ha portato il nome di Alassio nel mondo in qualità di direttore di importanti alberghi internazionali, contribuendo a creare posti di lavoro in questi alberghi per i nostri concittadini. Marson è cresciuto nel Grand Hotel, albergo di famiglia, prestigiosa struttura ricettiva alassina che il Comune di Alassio acquistò negli anni Sessanta dalla famiglia Marson e che ancora oggi, sotto altra conduzione, rappresenta il fiore all’occhiello della ricettività alberghiera alassina. Dopo l’esperienza del Grand Hotel, Marson ha dedicato la sua vita, come manager, ad aprire e rilanciare alberghi in tutto il mondo, dalla Gran Bretagna agli Usa, dal Messico alla vicina Portofino, per tornare poi nella sua Alassio. La sua figura ha contribuito pertanto alla crescita della città e ha portato il nome di Alassio nel mondo”.