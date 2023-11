Tpl Linea: doppio bando per carrozzieri e meccanotronici

Tpl Linea ha pubblicato un doppio bando di selezione dedicato all’assunzione di nuovo personale da inserire nel servizio carrozzeria e per meccanotronici. Dunque un nuovo investimento in risorse umane da parte dell’azienda di trasporto savonese nel settore manutenzione e rinnovo del parco mezzi.

A questo link: https://www.tpllinea.it/index.php/lavora-in-tpl-linea/avviso-di-selezione-per-la-formazione-di-graduatoria-per-lassunzione-di-personale-con-qualifica-di-operatore-qualificato-meccatronico-anno-2023/ è possibile scaricare il modulo per la domanda di partecipazione per operatore qualificato come meccanotronico e avere i dettagli sul nuovo bando di assunzione.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 09.00 del prossimo 20 dicembre 2023: una volta inviata la documentazione il candidato riceverà una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica inserito nell’istruttoria prevista dall’avviso di selezione.

L’iter selettivo sarà poi al vaglio di una commissione che valuterà i candidati sulla base dei requisiti richiesti dall’avviso, con una preselezione iniziale e poi una serie di prove di carattere tecnico-pratico, assegnando poi un relativo punteggio al candidato al termine di un colloquio finale.

Alla figura professionale sarà applicato il CCNL degli Autoferrotranvieri.