Valleggia, gli abitanti vogliono uno sportello Atm Postamat: lanciata una petizione

"Sono un residente di Valleggia, come mia nonna che non ha a disposizione un mezzo per spostarsi e tante altre persone , ognuna con le sue necessità. Inoltre faccio parte di quella minoranza dei condomini del condominio Ottavio che ha espresso parere positivo all’installazione dell’ATM stesso. Per senso civico ritengo sia opportuno che ogni cittadino abbia le stesse possibilità".

Queste le parole scritte nella petizione lanciata su Change.org da una cittadina quilianese che richiede, dopo la tanto attesa riapertura dell'ufficio postale in via Diaz, anche l'attivazione dello sportello Atm Postamat all'esterno per effettuare alcune operazioni.

"La nostra comunità soffre la mancanza di un punto ATM Postamat presso l'ufficio postale locale. Questa assenza rappresenta un ostacolo significativo, impedendo l'erogazione di un servizio fondamentale per i nostri cittadini. La presenza di uno sportello automatico è essenziale per garantire accessibilità e autonomia finanziaria a tutti, in particolare agli anziani e a coloro senza mezzi propri - continua nella raccolta firme - Con questa petizione chiediamo alle Poste Italiane e nuovamente ai condomini contrari l'installazione del punto ATM Postamat nella sede delle poste italiane di Valleggia. È una richiesta ragionevole ed equa, volta a migliorare la qualità della vita dei residenti locali".

Il Sindaco Nicola Isetta in una nuova richiesta formulata a Poste Italiane e per conoscenza anche alla Prefettura di Savona sta seguendo con attenzione da diverso tempo questa grave problematica.

“Pur prendendo atto della riapertura della sede di via Diaz che peraltro consentirà di ridurre il carico di lavoro venutosi a creare presso l’ufficio postale di via Don Peluffo in località Quiliano e le sedi dei comuni limitrofi, si deve riscontrare purtroppo la mancata installazione del Postamat, proprio nella sede di Valleggia - spiega il primo cittadino quilianese - È vero che la nuova sede di Poste Italiane ora comprende lo sportello Polis, rinnovato con tutte le funzionalità e i servizi previsti per i rapporti con le pubbliche amministrazioni, e questa riqualificazione può davvero rappresentare un evidente arricchimento della rete dei servizi esistenti a Quiliano, e più nello specifico a beneficio degli abitanti di Valleggia”.

“Tuttavia come già aveva preannunciato a questa Amministrazione nella nota datata 20 ottobre 2023 la Direttrice della Filiale di Savona, dottoressa Marinella Ghiorzo, la filiale di Valleggia risulta tuttora sprovvista dell’impianto Postamat, in quanto – come risulta nella suddetta lettera – “l’assemblea del condominio (situato in via Armando Diaz, n. 39/r) in cui si trova l’ufficio postale ha dato parere negativo” prosegue il sindaco.

“Va quindi evidenziato pertanto che la mancata installazione del Postamat nell’ufficio postale deriva quindi, come dichiarato ufficialmente da Poste Italiane, da un’autonoma scelta dell’assemblea del condominio di Via Diaz n. 39/r rientrante nella tutela dei diritti di proprietà privata. Tale scelta, che rischia di diventare un precedente in ambito nazionale, può tuttavia rappresentare un vincolo impeditivo, finalizzato a non consentire lo svolgimento di un servizio fondamentale per la comunità di Valleggia, quale è quello di un punto ATM. Un disservizio, questo, pertanto non addebitabile alla Città di Quiliano - precisa Isetta - È doveroso precisare a tal fine che questa amministrazione comunale non ha nessuna colpa né responsabilità sul caso, si è trattato di scelta, indipendente e autonoma dalla capacità di intervento e programmazione del nostro comune. E il veto posto con la delibera dell’assemblea del condominio di via Diaz n. 39/r ne rappresenta l’ennesima prova evidente e tangibile”.

“Per queste ragioni, e per difendere fino in fondo i diritti e le esigenze espresse dalla comunità quilianese, e in particolar modo dagli abitanti di Valleggia ho richiesto, da tempo, a Poste Italiane di intervenire e confermare quanto in precedenza loro stessi si sono impegnati per installare l’ATM Postamat presso lo l’Ufficio di Valleggia - conclude il sindaco - Oltretutto per queste ragioni, ho rinnovato a Poste Italiane la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare per il reperimento di una sede, nel territorio di Valleggia, che possa ospitare il nuovo ATM Postamat, nel più breve tempo possibile”.