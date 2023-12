Alassio, il 7 dicembre Barbara Ronchi della Rocca svela la storia e le curiosità del Natale

Il comune di Alassio e la FIDAPA sezione di Alassio invitano la cittadinanza alla conferenza di Barbara Ronchi della Rocca “Preparando il Natale”, che si terrà presso la biblioteca Renzo Deaglio giovedì 7 dicembre alle ore 15.00.

Natale è un periodo di gioia e festività, dove la magia e la tradizione si intrecciano in un modo meraviglioso. Ma c’è chi il Natale lo detesta e chi non vede l’ora di organizzare cenoni, confezionare pacchi e preparare addobbi. Comunque sia, sentito o no, apprezzato o detestato, è inevitabile.

Tanto vale provare ad affrontare questo tour de force con pazienza, educazione creatività. Come? approfittando dei consigli di chi dell’arte del ricevere ha fatto una professione, e che può guidarci tra le fatiche dell’addobbare casa, del comporre un menu che tenga conto della tradizione e insieme dei gusti gastronomici più attuali, dello scegliere i regali “giusti” per non confondere gli amici con i conoscenti non intimi, i colleghi con i parenti, le persone verso cui siamo in obbligo con quelle a cui ci lega una cordiale frequentazione. E ancora: scegliere un dress code adeguato quando ospitiamo o siamo ospiti a casa d’altri, e trovare le parole giuste per inviare auguri e accompagnare regali. Tutto ciò, senza cadere nell’equivoco del “per fare bella figura bisogna spendere tanto” perché l’eleganza (per fortuna!) non dipende dal conto in banca.

Cinzia Salerno

“Ringraziamo Barbara Ronchi della Rocca – dichiara Cinzia Salerno, presidente della FIDAPA di Alassio e Consigliere per le Pari Opportunità - per la sua disponibilità a tenere questa eccezionale conferenza, che ci permetterà di imparare i segreti del galateo e del bon ton natalizio. Un'esperienza unica nel suo genere, che ci immergerà nella magia e nell'eleganza di questa meravigliosa festività e che speriamo possa stimolare interesse e curiosità”.