Celle, la mareggiata danneggia la condotta fognaria: ordinanza di ripristino

"Nell'immediatezza dell'accaduto, ho avvertito il reperibile del Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese che è arrivato sul posto non riuscendo ad intervenire per le condizioni del mare" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia.

Nel provvedimento sindacale è ordinato al Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese di attivare immediatamente lo scarico a mare della rete fognaria comunale bypassando la condotta danneggiata e attivando un'idonea elettropompa in emergenza; ripristinare entro 24 ore il tratto danneggiato della condotta fognaria principale ed il regolare funzionamento della stessa; provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data dell"ordinanza, in via definitiva, alla salvaguardia della condotta fognaria con tutte le azioni ed opere necessarie ad assicurare la protezione dagli eventi meteomarini avversi, tramite la redazione di un adeguato progetto che garantisca la protezione e la stabilità nel tempo dell'impianto.