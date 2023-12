Spotorno, consegnate le 28 borse di studio "Maria Siccardi" per studenti dalle medie all'università

Sabato 2 dicembre, presso la sala convegni Palace di Spotorno, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Maria Siccardi”, arrivate alla 59ma edizione, un appuntamento annuale che segna l’inizio delle Festività Natalizie spotornesi.

Sono stati 28 i ragazzi premiati a partire dal primo anno di iscrizione alle Superiori fino al conseguimento della laurea magistrale.

"Studiate per costruirvi un futuro ma fatelo inseguendo i vostri sogni e se non sempre i risultati saranno quelli desiderati continuate a sognare impegnandovi ma godendovi tutte le esperienze che vi si presenteranno durante gli anni di studio sia alle Superiori che durante i percorsi Universitari e tutto quello che la vita vi riserverà! Non abbiate paura se nel vostro percorso ci saranno ostacoli e se vi accorgerete di aver sbagliato qualcosa! Non abbandonate mai i vostri sogni ma abbiateli e osate!".

Sono state queste le parole dette da un ragazzo che ha conseguito la magistrale in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino e che ha collezionato borse di studio “Maria Siccardi” durante tutto il suo percorso scolastico.

"In queste poche righe è racchiuso il senso profondo con cui dedicarsi ai percorsi scolastici volti alla formazione personale e lavorativa - commenta il presidente dell'Opera Pia Siccardi Berninzoni, Rino Lecce - Desideriamo far nostre e rilanciare le parole di questo giovane uomo che rivelano un bell'approccio alla vita; l’atteggiamento di chi ha saputo, magari non senza qualche inciampo, coniugare i tempi dello studio, dell’amicizia, della famiglia e del tempo libero e che, domani, potrà esser la cifra di un adulto, su cui poter contare. Spotorno è un paese di poche migliaia di abitanti ma con la presenza di giovani di buoni e sani pensieri con idee chiare su come costruire il proprio futuro e allora il senso delle borse di studio 'Maria Siccardi' vuole diventare anche sprone per tutti gli altri studenti affinché non si perdano trascurando la propria formazione personale e scolastica" chiosa.

Le borse di studio “Maria Siccardi” sono frutto della collaborazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica “Maria Siccardi Berninzoni”, il Comune di Spotorno, la famiglia Bovero Zanello, titolari della farmacia di Spotorno, e la parrocchia della SS. Annunziata.