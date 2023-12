Alassio, il comune annuncia la nomina di Francesco Parrella a dirigente per il 2° Settore

Laureato in Giurisprudenza, Francesco Parrella ha conseguito un master con lode in Scienze di Polizia. Ex Ufficiale di Marina, già vice comandante e comandante a Diano Marina, da dieci anni è comandante della polizia locale di Alassio. Formatore della Scuola Interregionale di polizia locale e referente per la Liguria dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi, nel 2021 gli è stata conferita dal Presidente Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.