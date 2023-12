Celle, trovati otto medaglioni che raffigurano storici personaggi cellesi: via al restauro

Vengono trovati otto storici medaglioni che appartenevano alla balaustra della galleria interna del piccolo teatro parrocchiale di Celle nel magazzino comunale e l'amministrazione decide di affidare l'incarico per il restauro.

La costruzione del teatrino fu completata nel 1912 e fu demolito nella prima metà degli anni ottanta.

Questi dipinti murali raffigurano personaggi illustri cellesi, come Papa Sisto IV, il Vescovo Raffaele Biale, il Senatore Federico Colla, il ministro Federico Pescetto, il magistrato Giovanni Battista Poggi, lo scultore Pietro Costa, il padre Basilio Boggiero e il Vicario Apostolico Francesco Saverio Pescetto.

Le opere presentano una struttura lignea costituita da travetti incrociati che costituivano l’elemento portante della balaustra, ciascuna misura circa 72 cm x 72 cm e in alcuni pannelli si riscontrano frammenti di laterizio e pietre provenienti dalle porzioni di muratura demoliti.

Gli otto medaglioni necessitano di un accurato restauro e che sui pannelli si riscontrano fenditure e crepe che interessano tutto lo spessore dello strato di intonaco. Inoltre i manufatti presentano un colore bianco che scontorna, sormontando il medaglione dipinto.

Le opere sono state visionate dall’architetto Luisa Mezzano, restauratrice che opera nel settore della conservazione delle opere d’arte, per determinare l’entità dell’intervento da effettuare.

Il restauro prevede operazioni di messa in sicurezza dei manufatti e garzatura per eseguire la movimentazione degli stessi in un idoneo laboratorio di restauro; la rimozione dei depositi superficiali; l'applicazione dei bendaggi di sostegno sul fronte; il distacco sul supporto; la progettazione e preparazione di nuovi pannelli di supporto: il posizionamento e fissaggio di ciascun medaglione sul nuovo supporto e rifinitura dei bordi; il consolidamento delle sezioni di malta e rimozione dei bendaggi; le operazioni di pulitura delle porzioni dipinte; la disinfestazione; -la stuccatura delle fessurazioni e fratturazioni della muratura; la riduzione dell’interferenza visiva o velatura dell’intonaco; la protezione finale superficiali e a spruzzo; l'esecuzione di telaio passepartout posto sul fronte di ciascun pannello; - l'assistenza e il trasporto dei manufatti nella nuova sede espositiva e alla loro collocazione; la redazione della relazione di restauro completa di documentazione fotografica.

Il Comune di Celle Ligure intende quindi recuperare i medaglioni murali con lo scopo di collocarli in un ambiente idoneo che li valorizzi e li renda fruibili dalla comunità e avrebbe quindi deciso di collocarlo al piano terra del Centro Socioculturale dedicato al pittore Raffaele Arecco di Via Avogadro.

Lo scorso 10 ottobre alla presenza di Francecsa De Cupis, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Liguria, del Sindaco Caterina Mordeglia e della restauratrice Mezzano, si è svolto un sopralluogo nella sala dove troveranno una ricollocazione le opere.

Lo scorso 21 novembre il Comune ha quindi richiesto l'autorizzazione all'intervento di restauro alla Soprintendenza.

Il restauro e il progetto sono stati affidati per una cifra complessiva di 19mila 300 euro.