Messa in sicurezza dei ponti sulla Sp 52 "Bareassi-Calizzano": un intervento da 600mila euro

La provincia di Savona mette in sicurezza i ponti lungo la Sp 52 "Bareassi - Calizzano". Il progetto, quantificato in 600mila euro, prevede una serie di lavori dettagliati su diversi viadotti lungo la tratta stradale, nei comuni di Calizzano e Bardineto, con interventi specifici mirati a garantire la solidità strutturale e la durabilità nel tempo delle infrastrutture coinvolte.

Tra le principali operazioni programmate, il ponte su rio Gorra sarà sottoposto a un trattamento completo che include il consolidamento delle fondazioni esistenti, l'allargamento della sede stradale, l'installazione di barriere stradali di sicurezza e interventi mirati all'impermeabilizzazione dell'impalcato per garantirne la longevità.

Analogamente, saranno eseguiti interventi di consolidamento strutturale e ripristino sui ponti che attraversano i rii Secco, Avai, Cravi, Gaviano e Tamburlin. Questi lavori includono riparazioni mirate delle parti strutturali, ricostruzione di cordoli e barriere di protezione, oltre alla stuccatura e alla riparazione delle superfici danneggiate.

Particolare attenzione sarà dedicata al ponticello su rio Bosco, con un piano specifico per la protezione della fondazione e il ripristino dei calcestruzzi dell'impalcato in cemento armato, garantendo così la robustezza e la sicurezza strutturale dell'intera struttura.

L'intervento è finanziato dal Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nell'ambito della ripartizione e utilizzo dei fondi previsti per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture in sostituzione di quelle con problemi strutturali di sicurezza, lungo la rete viaria di province e città metropolitane.