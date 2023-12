Piaggio Aerospace, sindacati e Rsu chiedono di essere coinvolti nel processo di vendita

Nella giornata di ieri, martedì 5 dicembre, presso la sede della Regione, le organizzazioni sindacali territoriali e le Rsu Piaggio di Villanova d’Albenga e Genova hanno incontrato, in audizione, la Conferenza dei Capigruppo. L'obiettivo? Ribadire con estrema chiarezza "quale debba essere il ruolo della Regione in questa fase delicata e decisiva, favorendo un pieno coinvolgimento del sindacato nel percorso di vendita necessario per garantire il futuro di Piaggio Aerospace".

Durante l'incontro le organizzazioni sindacali hanno condiviso aggiornamenti, evidenziando allo stesso tempo, fortissime preoccupazioni in merito alla vertenza che vede coinvolti circa 800 lavoratori tra le unità produttive di Villanova D’Albenga e Genova: "Esprimiamo un grande ringraziamento per la disponibilità e la solidarietà ricevuta dalle due amministrazioni comunali coinvolte attraverso due deliberazioni dei rispettivi consigli Comunali del 22 e del 27 novembre", commentano le Rsu Piaggio si Villanova d’Albenga.

"Ad oggi l’unica azione messa in atto dal MIMIT col Ministro Urso, per un’azienda che si trova da 5 anni in Amministrazione Straordinaria, è stata quella di integrare, con due decreti nel marzo 2023, la Struttura Commissariale, affiancando l'avvocato Vincenzo Nicastro, l'ingegnere Carmelo Cosentino e il dottor Gianpaolo Davide Rossetti, dai quali è arrivato ieri un riscontro alla richiesta sindacale di incontro per il 18 dicembre, che riveste un’importanza fondamentale poiché lo scorso 14 novembre si è chiuso il terzo bando di gara per l’acquisizione dell’azienda".

Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di avere al più presto un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy che deve essere garante nel percorso di vendita, con un ruolo attivo della Regione Liguria, dei comuni e del sindacato.

"Auspichiamo un coinvolgimento del Ministero della Difesa in quanto primario cliente istituzionale, sia per i motori che per i velivoli il quale ad oggi ha in essere importanti commesse di svariati milioni di euro".

Infine, i sindacati e le Rsu Piaggio di Villanova d’Albenga e Genova hanno rimarcato l’urgenza di un diretto coinvolgimento, a fronte dell’apertura delle buste contenenti le offerte vincolanti da parte dei Commissari con il lotto dei potenziali acquirenti, al fine di accompagnare Piaggio verso un effettivo rilancio attraverso un piano industriale solido con continuità di lavoro, investimenti e prospettive di sviluppo per un’azienda strategica e di eccellenza nel panorama mondiale.

"L’assessore all'Industria Ligure Alessio Piana da poco insediatosi, ci ha comunicato che attorno al 20 dicembre incontrerà il ministro Adolfo Urso presso il MIMIT al quale riferirà delle crisi industriali in atto sul territorio Ligure. Il prossimo 12 dicembre, durante il Consiglio regionale, la Conferenza dei Capi Gruppo voterà un ordine del giorno a sostegno della vertenza Piaggio con la proposta dell’apertura di un tavolo permanente di monitoraggio della vendita".

"Le organizzazioni sindacali metteranno in campo ogni azione che riterranno utile, sollecitando istituzioni locali e regionali da un lato, e Ministeri e Governo dall’altro, per la tutela di 800 lavoratori e delle loro famiglie, per la salvaguardia di un’azienda fondamentale come Piaggio Aerospace, e di conseguenza anche ai lavoratori del fornitore primari Laerh (indispensabile per la produzione del P180), assicurando la tenuta occupazionale e lo sviluppo industriale", concludono le Rsu Piaggio di Villanova d’Albenga.