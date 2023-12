La Liguria splende ai Campionati Italiani della Cucina conquistando un meritato primo posto.

Nei giorni 5 e 6 dicembre si sono svolti a Campo Bisenzio (FI) i Campionati Italiani della Cucina, organizzati dall’Associazione Italiana Cuochi (AIC). Questa prestigiosa competizione ha visto in gara numerosi chef provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati in diverse discipline. In questo contesto di grande creatività e abilità culinaria la delegazione ligure ha ottenuto un meritato primo posto condiviso con altre Regioni con i piatti della Tradizione ed un terzo posto con lo chef Gabriele Gianotti nella sezione piatti vegetariani.

Il team della Liguria era composto da Delegata Regionale Mery Maritonna di Genova e da Gabriele Gianotti delegato della provincia di Savona.

Nella sezione piatti della tradizione sono stati presentati come antipasto il Brandacujun, come primo piatto I Corzetti al Sugo di Noci e come piatto unico il Cappon Magro.

Nella sezione piatti vegetariani lo chef di Alassio ha preparato una rivisitazione dello Zemin di Ceci profumato allo Zafferano con dadolata di Panizza fritta, conquistando il terzo posto e ottenendo anche una importante Gold Medal.

Un risultato che è motivo di orgoglio per la Liguria, che propone una cucina regionale di grande tradizione e bontà.

Un applauso al team ligure che ha ottenuto un risultato importante grazie anche alla capacità di unire tradizione e innovazione nei piatti presentati in concorso.