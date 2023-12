Savona si prepara alla Fiera di Santa Lucia, divieti e modifiche alla viabilità

Divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: via Paleocapa nel tratto compreso tra piazza Pancaldo e piazza Mameli, dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24:00 del 13/12/2023; via Famagosta nel tratto compreso tra via Berlingeri e via Santa Lucia dalle ore 06 alle ore 20 del 13/12/2023; piazza Pancaldo, tra via Berlingeri e via Paleocapa dalle ore 06:00 alle ore 20 del 13/12/2023; via Berlingeri ambo i lati dalle ore 06 alle ore 20 del 13/12/2023; corso Italia, da via Paleocapa a via Pertinace, dalle ore 19 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 e corso Italia, nel tratto compreso tra via Paleocapa e piazza Sisto IV, ambo i lati dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24:00 del 13/12/2023; via Manzoni, ambo i lati nel tratto da via Giuria al civico 70R di via Manzoni dalle ore 19 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 al fine di agevolare l'ingresso dei veicoli degli operatori partecipanti alla fiera; via Manzoni, ambo i lati del tratto da via Verzellino a via Paleocapa, dalle ore 19 del 12/12/2023 e fino alle ore 24 del 13/12/2023; via Ratti, ambo i lati del tratto fra corso Italia e piazza Mameli, dalle ore 19 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 (esclusi gli operatori della fiera).

Previsto inoltre il divieto di circolazione in via Paleocapa, tratto da piazza Pancaldo a piazza Mameli; via Manzoni, tratto da via Verzellino a via Paleocapa; corso Italia, tratto da via Pertinace a via Paleocapa e da via Paleocapa a piazza Giulio II – dalle ore dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023; via Santa Lucia (tutta) – dalle ore 14 alle ore 24 del 13/12/2023.

Revoca del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di circolazione dalle ore 19:00 del 12/12/2023 alle ore 24 del 13/12/2023 in: via Mistrangelo (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza all'intersezione con piazza Diaz); via Au Fossu; dalle ore 14 alle ore 20 del 13/12/2023 in: via Berlingeri e via Famagosta, nel tratto tra via Berlingeri e via Santa Lucia (integrato da segnale di arrestarsi e dare precedenza "stop" all'intersezione via Berlingeri/via Famagosta, in considerazione che via Santa Lucia dalle 14 risulta chiusa).