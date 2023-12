Messa in sicurezza ex Savam, si parte con la demolizione delle capriate del forno Oscar

Inizieranno la prossima settimana le operazioni di messa in sicurezza dell'area ex Savam.

" L'ingresso all'interno dell'area ha permesso di effettuare i sopralluoghi e i rilievi necessari per procedere celermente all'inizio dei lavori di demolizione e messa in sicurezza ", spiegano dall'amministrazione Briano.

Il cronoprogramma dei lavori, propedeutico alla riapertura della strada, prevede anche l'installazione di un ponteggio paramassi in via Cesio, la demolizione del muro perimetrale in via XXV Aprile, la messa in sicurezza del forno San Rocco e la verifica delle porzioni adiacenti alle vie coinvolte.