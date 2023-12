Fiera di Santa Lucia, un successo i festeggiamenti ad Albenga

Il santo del giorno di oggi, mercoledì 13 dicembre è Santa Lucia. In occasione di questa ricorrenza, il presidente dell'associazione Santa Lucia, Silvio Cangialosi, ha fatto il punto della situazione sui festeggiamenti avvenuti lo scorso weekend.

"Al termine di questa festa voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti i cittadini per la numerosa partecipazione alla festa di Santa Lucia, resa possibile solo grazie a una fitta rete di collaborazione - spiega Cangialosi - Una vera squadra composta da persone che hanno messo a disposizione le proprie competenze e risorse perché la festa fosse celebrata nel segno della tradizione".

"Alcuni sentitissimi ringraziamenti sono d’obbligo, al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e al sindaco di Villalba Maria Paola Immordino, all'amministrazione comunale e in particolare all’ufficio turismo del comune di Albenga, al nostro presidente onorario Nino Messina, al direttivo dell’associazione Calogero Messina e Michele Lazzaro, ai due Orazio Messina, a Filippetto Misuraca, promotore della festa di Santa Lucia, a Luigi Muscarella, presidente della Croce Verde di Vallelunga Pratameno, a Mansueto Guarino e Giuseppe Di Maria per la logistica, a Liliane Plumeri, Silvia Achilli, Loreto Misuraca per l’organizzazione, all'azienda agricola Giovanni Immordino e Filippetto Misuraca per i rapporti collaborativi tra paesi del Vallone e Albenga, ai nostri sponsor: F.lli Garofalo, l’impresa edile EdilNeri, la cooperativa 'Ars color di DiMaria Davide, Cooperativa Sociale Futuro insieme', i ristoranti Osteria Rosetta, Toto' al Falcone e Bifora dei fratelli Immordino".

"Un ultimo grazie, ma il più sentito, è da dedicare al trio musicale i 'Senza tempo' composta da Filippo Immordino, Nino Spera e Liborio Immordino per la splendida serata di musica e divertimento, con uno spettacolo davvero unico e indimenticabile regalandoci emozioni e tanta allegria. Porteremo nel cuore ogni istante, ogni sorriso, offrendo a Santa Lucia la nostra fede e la nostra speranza", conclude Cangialosi.