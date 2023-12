Buon compleanno Francesco! Ecco come fare gli auguri al Papa

Mail, cartoline, disegni di bambini e lettere che arrivano da ogni parte del mondo, tutti a festeggiare papa Francesco. Il Santo Padre, nato a Flores, vicino a Buenos Aires, il 17 dicembre 1936, compie oggi 87 anni.

Nato in una famiglia di origini piemontesi e liguri, è il primogenito dei cinque figli di Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori, casalinga.

Da parte di padre, il bisnonno Francesco era nativo di Montechiaro d'Asti, mentre il nonno Giovanni Angelo era nato in località Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, frazione di Asti non lontana da Portacomaro, ove è sopravvissuto un ramo della sua famiglia; la nonna Rosa era originaria di Piana Crixia in provincia di Savona.

Da parte materna, il nonno era originario di Santa Giulia di Centaura, frazione collinare di Lavagna in provincia di Genova; la nonna era originaria della frazione Teo di Cabella Ligure in provincia di Alessandria.

Dopo gli studi da perito chimico, Jorge Mario Bergoglio entra come novizio nella compagnia di Gesù nel 1958. Si laurea in filosofia e viene ordinato sacerdote nel 1969, poi, nel 1992 diventa Vescovo ausiliare di Buenos Aires di Auca. Nel 1997 viene promosso al grado di coauditore, mentre nel 1998 diviene Arcivescovo. Subito dopo, nel 2001 è creato Cardinale e nel 2013, precisamente il 13 marzo, viene eletto Papa, prendendo il nome di Francesco. Per inviare gli auguri di buon compleanno al Papa basta scrivere sui social network: l'account Instagram è franciscus.

Sono già tantissimi i messaggi giunti all’uomo che da anni predica misericordia e l’idea di una Chiesa in uscita, vicina alla gente e unita nella preghiera. Se invece si preferisce un modo più diretto e personale per arrivare al Pontefice, il consiglio è di prendere carta e penna e mandargli una lettera o un biglietto di auguri all’indirizzo postale: Sua Santità Francesco, Casa Santa Marta, 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo che oltre agli auguri, una cosa assai gradita da papa Francesco è quella di ricordarlo nelle nostre preghiere, soprattutto oggi che per lui è un giorno speciale.

"Signore Gesù, pastore eterno di tutti i fedeli, tu che hai costruito la tua Chiesa sulla roccia di Pietro, assisti continuamente il Papa perché sia, secondo il tuo progetto, il segno vivente e visibile, e il promotore instancabile dell’unità della tua Chiesa nella verità e nell’amore.Annunci al mondo con apostolico coraggio tutto il tuo vangelo. Ascolti le voci e le aspirazioni che salgono dai fedeli e dal mondo, non si stanchi mai di promuovere la pace.Governi e diriga il popolo di Dio avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio, o Cristo buon Pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore. A noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione con lui e la docilità ai suoi insegnamenti. Amen".