Savona, i "mugugni" sferzano il sindaco: attenzione alle pedonalizzazioni e al problema parcheggi (FOTO)

Pedonalizzazioni, la rotonda di Zinola, i parcheggi e l'ex stazione delle Funivie.

Questi i temi dei "mugugni", che il presidente dell'associazione A Campanassa Dante Mirenghi ha esposto al sindaco Marco Russo nell'atrio del comune di Savona, a termine della cerimonia del Confuoco.

"Con la nuova sistemazione pedonale chiudendo l'ultimo pezzo di Corso Italia in quell'imbuto non si muove più niente, prima le auto provenienti dal centro e dirette verso i quartieri Villetta e Valloria ci mettevano un quarto d'ora. Avete qualche idea in testa, progetto in arrivo?" il primo mugugno del presidente dell'A Campanassa.

"In generale penso si debba capire le criticità, affrontarle, cercare di risolverle e avere un obiettivo. Pensiamo che anche Savona debba incamminarsi nella direzione di allentare la presenza delle auto nel centro - ha risposto Russo - Sapevamo che avrebbe comportato degli effetti collaterali, il problema però di Piazza Mameli è di qualche anno, è una rotonda anomale che prevede attraversamenti pedonali in mezzo. Non c'è dubbio che ci sono problemi, bisogna dire che però in Piazza Diaz e in via Cesare Battisti il traffico si è allentato. La società che ci accompagnerà nella creazione del Pums affronterà le criticità".

"Ci sono pervenute lamentele sulla rotonda di Zinola, ci sono problemi dei mezzi pesanti, è vicina all'abitato, alle case e si creano incidenti. Non pensate ad una tamponamento di queste soluzioni pericolose per poi rivedere la rotatoria?" ha continuato Mirenghi.

"Le rotonde sono comandate da regole tecniche per lo spazio disponibile, se ci sono stati errori bisogna fare valutazioni, è all'attenzione degli uffici" puntualizza il primo cittadino.

La carenza di parcheggi è un'altra spina nel fianco per il comune capoluogo soprattutto in centro e nella zona della Darsena.

"Noi abbiamo 4 parcheggi in prossimità del centro e sono spesso liberi. C'è una capacità di assorbimento a pochi metri dal centro - conclude Marco Russo - Stiamo valutando una programmazione per risolvere la questione, abbiamo previsto l'estensione di Piazza del Popolo, il parcheggio del Sacro Cuore, a levante, stiamo lavorando a stalli di sosta in sponda destra del Letimbro. La revisione della sosta è anche al vaglio del consulente che incaricheremo".

Attenzione anche al Masterplan di levante e la presenza dell'ex stazione delle Funivie.

"L'ex stazione delle Funivie è previsto che resti perchè la Sovrintendenza ha disposto che ha una valenza storica, ha dato indicazione di conservarla - conclude Russo - i progettisti hanno fatto di questo vincolo un'opportunità e hanno consegnato alla città un qualcosa di iconico. A noi piacerebbe fosse legata ai giovani e vogliamo che quello possa diventare un luogo particolare, richiamando magari la tematica per la candidatura alla Capitale Italiana della Cultura".

Pre mugugni, gli alunni delle classi della scuola primaria Cristoforo Colombo IC Savona 2 (classi IIA,IIB, IIIA e IIIC), assistiti dal dirigente e dai docenti, hanno fatto gli auguri ai presenti leggendo i biglietti augurali natalizi, in dialetto savonese.