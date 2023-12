Acceso il Confuoco a Varazze, come a Savona le fiamme volano in alto (FOTO)

Come a Savona anche a Varazze fiamma alta e dritta in piazza Beato Jacopo per la tradizionale cerimonia del Confuoco. Gli auspici per questo 2024 che sta arrivando sono buoni, perché la fiamma, dritta, ha annunciato un anno fortunato.

"Confuoco 2023. Le nostre tradizioni, la nostra storia. Grazie alla Associazione Culturale "U Campanin Russu" per l'organizzazione ed alle altre associazioni che hanno collaborato - ha detto il primo cittadino varazzino - La fiamma è andata ben dritta verso il cielo, segno di buon auspicio per il prossimo anno. Come vuole la tradizione abbiamo scambiato i doni ed ascoltato le richieste del popolo sulle quali impegnarsi per il futuro. Sempre ottimi consigli da tenere in considerazione per lavorare al meglio delle nostre possibilità per la Città di Varazze. Tradizione medioevale da tramandare così come avviene da secoli".