Imprese Storiche, il 19 dicembre la consegna degli attestati alle "nuove" ultracentenarie savonesi

Martedì 19 dicembre alle 11, nella sede di Savona della Camera di Commercio Riviere di Liguria, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di Impresa Storica alle imprese savonesi che lo hanno ottenuto nell'ultimo periodo.

Alla cerimonia interverranno i vertici dell’ente camerale, il presidente Enrico Lupi e il segretario generale Marco Casarino, e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito da Unioncamere nel 2011, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d'Italia. L’iscrizione è aperta a tutti i tipi di impresa: ciò che contano sono l’età, ossia almeno 100 anni di attività, e l’esercizio ininterrotto nel medesimo settore.

Le adesioni al Registro avvengono su base volontaria a seguito della presentazione da parte delle imprese di una istanza di iscrizione in risposta ad appositi bandi online pubblicati periodicamente da Unioncamere. L’ultimo bando si è chiuso il 31 luglio scorso.

Il certificato è stato ottenuto dalle seguenti "imprese storiche": Ristorante Quintilio di Bazzano e Germano S.n.c. – 1869 - Altare; Vaggi Mirco & C. S.a.s. – 1872 - Spotorno; Bagni Genova di Beiso Franco & C. S.n.c. – 1875 – Celle Ligure; A. Dupanloup S.r.l. – 1880 – Savona; Balzola S.r.l. – 1902 - Alassio; Romolo di Ferraro Caterina – 1904 - Carcare; Bagni Molo di Botto Giovanni e Coppo Diego & C. S.a.s. – 1910 - Alassio; Ingrosso Ortofrutticoli Damonte di A. Damonte e C. S.n.c. – 1910 - Quiliano; Bar Jole 1930 S.a.s. di Ravera F. – 1912 - Sassello; Trench Italia S.r.l. – 1919 – Cairo Montenotte; Fratelli Trotta S.r.l. – 1921 – Finale Ligure.

Per info: https://www.unioncamere.gov.it/imprese-storiche.