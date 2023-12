Savona, il 22 dicembre l'inaugurazione dei presepi nella Cattedrale

Venerdì 22 dicembre alle ore 10:30 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona il vescovo Calogero Marino presenzierà all'inaugurazione dei presepi che otto scuole pubbliche e private hanno allestito nelle cappelle laterali nell'ambito di "Nasce un bambino, speranza di pace". L'iniziativa è promossa dal Complesso Museale della Cattedrale e condivisa dall’Ufficio per la Pastorale Scolastica per celebrare l'ottavo centenario del primo presepe a Greccio ad opera di san Francesco d'Assisi.

Il tema è stato sviluppato dalle singole classi tenendo conto dell’importante percorso inclusivo che gli istituti scolastici stanno affrontando. "Il valore del nascere potrà di certo essere colto indistintamente da tutti gli alunni e dalle loro famiglie, sempre più caratterizzate dalla presenza di diverse culture e confessioni religiose", dichiarano gli organizzatori. L'esposizione è visitabile fino a tutto gennaio dalle ore 8:30 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18, tranne che in concomitanza con le funzioni religiose. Per informazioni si piò scrivere via e-mail a visitasistina@diocesisavona.it, chiamare il numero di telefono 3270281083 o visitare il sito web cattedralesavona.it.